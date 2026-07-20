Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi'nde, 6 Şubat depremlerinin ardından hak sahipleri için inşa edilen deprem konutlarının anahtarları yaklaşık bir yıl önce teslim edildi. Ancak aradan geçen süreye rağmen elektrik ve su altyapısının tamamlanmaması, su sondajı ile su deposunun hizmete alınmaması, çevre düzenlemesinin yapılmaması ve daha önce tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle çok sayıda depremzede hâlâ konteynerlerde yaşamını sürdürüyor. Evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar, tüm başvurularına rağmen sorunların çözüme kavuşmadığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini ifade ediyor.

Şambayat'ta deprem sonrası hak sahipleri için inşa edilen konutların anahtarlarının teslim edilmesine rağmen vatandaşlar evlerine yerleşemedi. Hak sahipleri, teslim edilen konutların yaşanabilir duruma getirilememesi nedeniyle yaklaşık bir yıldır bekleyişlerini sürdürdüklerini dile getiriyor.

Vatandaşların aktardığına göre konutlarda elektrik ve su bağlantıları henüz tamamlanmadı. Bölgede ihtiyaç duyulan su sondajı ile su deposu da hizmete alınmadı. Çevre düzenleme çalışmalarının yapılmaması nedeniyle konut alanında günlük yaşamın başlamasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Şambayatlılar, konut alanında yıkılan istinat duvarının bazı evlerde hasara neden olduğunu, yaklaşık bir yıl önce tespit edilen eksikliklerin de bugüne kadar giderilmediğini ifade ediyor.

Vatandaşlar, aynı dönemde yapımına başlanan birçok deprem konutunda hak sahiplerinin uzun süre önce evlerine yerleştiğini, kendilerinin ise anahtarlarını almalarına rağmen hâlâ konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğini belirtiyor.

Yaşadıkları mağduriyeti ilgili kurumlara defalarca ilettiklerini söyleyen vatandaşlar, şu ifadeleri kullandı:

"Evlerimizin anahtarlarını teslim aldık ancak hâlâ evlerimize taşınamıyoruz. Elektrik yok, su yok, çevre düzenlemesi tamamlanmadı. Yazın kavurucu sıcaklarında konteynerlerde yaşamaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir yıldır çözüm bekliyoruz."

Şambayatlı depremzedeler, teslim edilen konutların bir an önce yaşanabilir hale getirilmesi için elektrik ve su altyapısının tamamlanmasını, su sondajı ile su deposunun hizmete alınmasını, çevre düzenlemesinin bitirilmesini ve daha önce tespit edilen eksikliklerin giderilmesini istiyor. Vatandaşlar, yaklaşık bir yıldır devam eden mağduriyetin sona ermesi için ilgili kurumların sorunu daha fazla gecikmeden çözüme kavuşturmasını beklediklerini ifade etti.

Haber: Adıyamanlılar Net

Yunus Yaşar