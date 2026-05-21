Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi ile Başlı, Kızılca Mustafa, Beşyol, Kesecik, Sayören, Çanakçı köylerini birbirine bağlayan ana grup yolunda yaşanan bozulmalar, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Yaklaşık 10 kilometrelik güzergâhta asfaltın birçok noktada parçalandığı, derin çukurların oluştuğu ve yol yüzeyinde ciddi deformasyonların meydana geldiği görülüyor. Bölge sakinleri, günlük ulaşımda büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek yolun bir an önce bakım ve onarımdan geçirilmesini istiyor.

Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor

Çektiğimiz görüntülerde yolun birçok bölümünde asfaltın dağıldığı, zeminde çökmeler ve bozulmaların oluştuğu dikkat çekiyor. Özellikle tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede sürücüler, araçlarının zarar gördüğünü ve ulaşım sırasında hızlarını ciddi şekilde düşürmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Köylerin Ulaşım Bağlantısı Bu Yol Üzerinden Sağlanıyor

Şambayat Beldesi ile Başlı, Kızılca Mustafa, Beşyol, Kesecik, Sayören ve Çanakçı köylerinin ulaşımında önemli bir güzergâh olarak kullanılan yolun mevcut durumu, vatandaşları endişelendiriyor. Bölgede yaşayanlar, yolun hem güvenli ulaşım hem de tarımsal faaliyetler açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Vatandaşlardan Yetkililere Çağrı

Bölge sakinleri, yolun daha fazla bozulmadan bakım ve onarım çalışmalarının başlatılmasını talep ediyor. Özellikle yaklaşan yaz döneminde trafik yoğunluğunun artacağını belirten vatandaşlar, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını ve gerekli çalışmaların kısa sürede hayata geçirilmesini bekliyor.