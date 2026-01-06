Türkiye genelinde yapılan "Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması" na teveccüh gösteren 492.350 yarışmacının içinden Besni Şambayat Anadolu Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi Ayşe Elçi
11. Sınıflar Ketegorisinde Türkiye 40'ıncısı.
Adıyaman il 1'incisi.
Besni İlçe 1'ncisi oldu.
Aynı öğrenci '' Lise '' Kategorisinde ise
Şambayat Kanyonu'nda Öğretmenler Günü etkinliği: öğretmenler doğa yürüyüşü ve kahvaltı yaptı
İçeriği Görüntüle
Türkiye 128.'si
Adıyaman İl 2'ncisi
Besni İlçe 1'incisi oldu.
'Adıyamanlılar Net' Haber sitesi olarak öğrencimizi, ailesini, öğretenlerimizi tebrik eder, bu başarıyı okulunun tüm paydaşlarıyla ilimize kazandırmasında öncü olan Şambayat Anadolu Lisesi Okul Müdürü Alirıza Şabaş'a teşekkür ediyoruz.
Kaynak: Adıyamanlılar Net