'Adıyamanlılar Net' Haber sitesi olarak öğrencimizi, ailesini, öğretenlerimizi tebrik eder, bu başarıyı okulunun tüm paydaşlarıyla ilimize kazandırmasında öncü olan Şambayat Anadolu Lisesi Okul Müdürü Alirıza Şabaş'a teşekkür ediyoruz.

Besni İlçe 1'incisi oldu.

Aynı öğrenci '' Lise '' Kategorisinde ise

Türkiye genelinde yapılan "Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması" na teveccüh gösteren 492.350 yarışmacının içinden Besni Şambayat Anadolu Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi Ayşe Elçi 11. Sınıflar Ketegorisinde Türkiye 40'ıncısı.

