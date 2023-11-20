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Ak Parti' den Şambayat Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Kemal Uysal, Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim!..

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde "Şambayat AK Parti Belediye Başkan Aday Adaylığı" için kamu görevimden bugün itibari ile istifa edip, Aday Adaylık başvurumu yapmış bulunmaktayım.

Herşeyin en iyisine, en güzeline layık olan Şambayat ve halkına yaraşır modern, kaliteli, nitelikli, yerel yönetim standartlarına ve halkın beklentilerine uygun bir yönetim sergiliyeceğimi özellikle belirtmek isterim.

İleriki günlerdede sunacağım Şambayat'ın tüm bölgelerini ve tüm kesimlerini kapsayan plan ve projelerle, sizlerle beraber, hep birlikte çok şey başaracağımıza inanıyorum.

Halka hizmet, Hakka hizmet anlayışıyla hayırlara vesile olmasını diliyor, halkımızın bilgi ve takdirlerine sunuyor, tüm hemşehrilerimi sevgi ve muhabbetle ve en kalbi duygularlarımla selamlıyorum.

Kemal UYSAL

Şambayat Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı"

Kemal Uysal'ın öz geçmişi:

Eğitim Durumu

1. 1992 yılında İstanbul, Şişli Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu.

2. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesinde Lisans düzeyinde mezun oldu.

3. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Programından mezun oldu.

4. 2018 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetlerden Lisans düzeyinde mezun oldu.

5. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi, Adalet Y.O. Ön Lisans düzeyinde mezun oldu.

Almış Olduğu Eğitim ve Sertifikalar

1. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Aile Danışmanlığı,

2. Bahçeşehir Üniversitesi Onaylı Eğitim Koçluğu,

3. Türk Standartlar Enstitüsü Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

4. Kalite Motivasyon ve Ekip Çalışma Eğitimi