Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında hak sahipleri evlerine taşınmaya başladı. Anahtarları yaklaşık bir yıl önce teslim edilen konutlarda, geçen süre içerisinde elektrik, su, çevre düzenlemesi ve diğer eksikliklerle ilgili çeşitli sorunlar yaşandı. Hak sahiplerinin sorunları ilgili kurumlara ve milletvekillerine iletmesiyle birlikte konut alanında zaman içerisinde çalışmalar yapıldı ve eksiklerin önemli bölümü giderildi. Gelinen noktada ise bazı aileler evlerine yerleşirken, elektrik bağlantısının henüz tamamlanmamış olması ve çevre düzenlemesindeki eksikliklerin sürmesi dikkat çekiyor.

Şambayat’taki deprem konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar, anahtar tesliminden sonra yaşadıkları sorunları farklı kanallar üzerinden yetkililere iletmeyi sürdürdü. Süreç içerisinde yapılan çalışmalarla konut alanındaki eksiklerin önemli kısmı giderilirken, vatandaşların evlerine taşınma süreci de başladı.

Bazı Aileler Evlerine Taşındı

Konutlarda şu anda yaklaşık 3-4 ailenin evlerine taşındığı, diğer hak sahiplerinin de yerleşmeye başladığı belirtiliyor. Ancak konutlara elektrik bağlantısının henüz yapılmamış olması, evlerine geçen vatandaşların günlük yaşamında önemli bir eksiklik oluşturuyor.

Konutların çevresinde de çalışmaların tamamlanmadığı görülüyor. Evlerin önlerinde taş, toprak ve çeşitli malzemelerin bulunduğu alanlar ile tamamlanmamış çevre düzenlemeleri dikkat çekiyor.

Buzdolabı Evden Uzakta Çalıştırılıyor

Elektrik bağlantısının bulunmaması, bazı depremzede aileleri kendi imkanlarıyla farklı çözümler üretmeye yöneltiyor.

Hazırlanan görüntülerde bir depremzede ailenin buzdolabını evinin dışında, elektrik bulunan ve çalışmaların sürdüğü noktaya yakın bir alana yerleştirdiği görülüyor. Buzdolabının elektrik bağlantısı da uzatma kablosu üzerinden sağlanıyor.

Aile, evinde ihtiyaç duyduğu yiyecek veya malzemeleri almak için evinden çıkıp buzdolabının bulunduğu noktaya gitmek zorunda kalıyor. Görüntülerde yer alan bu durum, konutlara elektrik bağlantısının tamamlanmamış olmasının günlük yaşama yansımasını ortaya koyuyor.

Eksiklerin Tamamlanması Bekleniyor

Şambayat TOKİ hak sahipleri, konutlarla ilgili yaşadıkları sorunları süreç boyunca milletvekillerine ve ilgili kurumların yetkililerine ilettiklerini belirtiyor. Yapılan çalışmalarla sorunların önemli bölümünün çözüme kavuştuğunu ifade eden vatandaşlar, kalan elektrik bağlantısı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının da tamamlanmasını bekliyor.

Hak sahiplerinin beklentisi, evlerine yerleşmeye başlayan ailelerin elektrik sorunundan kurtulması ve konut alanındaki çevre düzenlemesinin tamamlanarak yaşam alanının daha kullanışlı hale getirilmesi.

Şambayat’taki deprem konutlarında sürecin kalan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tamamen çözüme kavuşması bekleniyor.