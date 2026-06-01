Kurban Bayramı tatilinin ardından Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesindeki Şambayat Atatürk İlkokulu’nda anlamlı bir bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Okul yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte öğretmenler bir araya gelirken, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhu okul ortamında yeniden yaşatıldı.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte eğitim kadrosunu öğretmenler odasında ağırlayan Şambayat Atatürk İlkokulu Müdürü Ökkeş Uysal, mesaiye başlayan öğretmenlerle tek tek bayramlaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda öğretmenlere çikolata ikram edilirken, bayram harçlığı da takdim edildi.

Tatil dönüşünde gerçekleştirilen sürpriz etkinlik, öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bayram sevincinin okul ortamına taşındığı buluşmada birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Şambayat Atatürk İlkokulu Müdürü Ökkeş Uysal, yaptığı açıklamada okulun büyük bir aile olduğunu belirterek, bayram sonrasında öğretmenlerle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ökeş Uysal açıklamasında, “Kurban Bayramı tatilinin ardından büyük Şambayat Atatürk İlkokulu ailemizle yeniden buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Geleceğimizi sevgiyle şekillendiren kıymetli öğretmenlerimizle geleneksel bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Bayramın tatlılığını sürdürmek adına öğretmenlerimize çikolata ikramında bulunduk ve bayram harçlıklarını takdim ettik. Yeni döneme yüzlerde tebessüm ve güçlü bir birlik duygusuyla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Program, öğretmenler ve okul yöneticilerinin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. Düzenlenen etkinlik, yeni eğitim sürecine moral ve motivasyonla başlanmasına katkı sağladı.

Adıyamanlılar Net