Şambayat Atatürk İlkokulu öğrencileri, baharın gelişini muhteşem bir uçurtma şenliğiyle kutladı. Okul yönetimimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin geniş katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocuklarımız kendi uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturmanın heyecanını yaşadı.

Öğrencilerimizin sosyal gelişimine katkı sunan ve motivasyonlarını artıran bu anlamlı etkinlik yerel yönetim ve okul iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği etkinlikte, çocuklarımız ders stresinden uzak, unutulmaz bir gün geçirdi.

Eğitim ve sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri Şambayat’ta yaşandı. Şambayat Atatürk İlkokulu tarafından organize edilen uçurtma uçurma etkinliği, öğretmen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla büyük bir şölene dönüştü. Çocukların doyasıya eğlendiği bu anlamlı günün tüm masrafları ise Şambayat Fatih Mahallesi Muhtarlığı tarafından üstlenildi.

Etkinlik boyunca öğrencilerin heyecanına ortak olan Okul Müdürü Ökkeş Uysal, mahalle kültürünün ve dayanışmanın eğitimdeki önemine dikkat çekti. Uysal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğrencilerimizin gözlerindeki ışık, gökyüzündeki uçurtmalardan daha parlaktı. Çocuklarımıza bu mutluluğu yaşatmak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve etkinliğin tüm masraflarını karşılayarak eğitime büyük destek veren Fatih Mahallesi Muhtarımıza şahsım, öğretmenlerim ve öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu tür iş birlikleri, çocuklarımızın aidiyet duygusunu ve neşesini artırıyor."

Öğretmenlerinin rehberliğinde rüzgarı arkalarına alan minik öğrenciler, rengarenk uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Şambayat semalarında oluşan görsel şölen, belde sakinleri tarafından da ilgiyle izlendi. Ders stresinden uzaklaşarak doğanın ve oyunun tadını çıkaran öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Fatih Mahallesi Muhtarlığı'nın bu örnek davranışı, eğitim camiası ve mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı. "Eğitim her bir ferdin sorumluluğundadır" mesajının verildiği etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve neşeli anıların biriktirilmesiyle sona erdi.

Haber: Adıyamanlılar Net