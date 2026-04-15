Adıyaman Örenlide yapılan TOKİ Deprem Konutlarına önceden Adıyaman Belediyesi’nin küçük minibüsleri yolcu getirip getiriyordu. 2 haftadır büyük otobüsler küçük minibüslerin yerini aldı.

Minibüsler Adıyaman merkez Müze durağına kadar geliyor oradan da tekrar TOKİ konutlarına gidiyorlardı. TOKİ Konutlarından bir minibüste Adıyaman 400 yataklı Devlet Hastanesine seferlerini gerçekleştiriyordu. Bu seferler yeterli olmuyor halk mağdur oluyordu. Merkeze giden yolcular gitmek istedikleri diğer yerlere 2 dolmuş değiştirmek zorunda kalıyorlardı.

Bunun yeterli olmadığını düşünerek çözüm üreten Adıyaman Belediyesi yetkilileri, küçük minibüs seferlerini iptal ederek, yerine Adıyaman merkezden gelen Adıyaman Belediyesi Büyük Otobüslerinin Örenli TOKİ konutlarına girmesini sağladılar.

Aynı zamanda Adıyaman 400 Yataklı Devlet Hastanesine de Büyük Otobüs seferleri başladı.

Şimdi Adıyaman Örenli TOKİ Deprem Konutlarında oturan vatandaşlar Büyük otobüslerin gittiği tüm yerleşim yerleri duraklarında binip inebiliyorlar.

TOKİ Konutları sakinleri bu hizmette memnun olduklarını dile getirerek Adıyaman Belediyesine teşekkür ediyorlar.

