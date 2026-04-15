Adıyaman yerelinde büyük ilgi gören çalışmanın, aynı zamanda kentin kültürel ve manevi değerlerini kayıt altına alan bir belge niteliği taşıdığı ifade edildi.

'Adıyaman'ın Manevi İklimine Yolculuk'

Videoda, Adıyaman'ın tarihsel ve manevi kimliğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

'Vefanın, sabrın ve samimiyetin harmanlandığı kadim topraklardayız. Sahabe ikliminin nefes aldığı, duaların göğe en saf haliyle yükseldiği Adıyaman'dayız. Rotamız, camilerin bu durağında, umudun gelecekle kucaklaştığı çok özel bir mekandayız. Adıyaman Meydan Camii.'

'Şehrin Kalbinde Birlik Vurgusu'

Şehrin sosyal ve kültürel yapısına da dikkat çekilen anlatımda, Adıyaman'ın gönül bağlarıyla örülü bir şehir olduğu vurgulandı:

'Bazı şehirler vardır, sadece yollarıyla değil, gönül köprüleriyle birbirine bağlanır. Adıyaman, o kadim şehir. Ve bazı okullar vardır, o köprüleri sağlam tutar. Biz Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak buradayız ve bu meydan, o şehrin atan kalbi.'

'Kökleri Mazide, Gözleri İstikbalde Bir Nesil'

Videoda öğrencilerin birlik, beraberlik ve değerler vurgusu ön plana çıkarılırken şu ifadelere yer verildi:

'Bizler Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi gençleri olarak bize emanet edilen mirasın izinde geleceğe kök salmaya devam ediyoruz. İnancımızdan aldığımız güçle birliğimizin ve beraberliğimizin adeta simgesi olan bu kubbenin altındayız. Bizler kökleri mazide, gözleri istikbalde olan bir neslin temsilcileriyiz.'

'Tüm Türkiye'ye Selam'

Video, birlik ve davet mesajıyla son buldu:

''Rotamız Camiler'in bu durağında Adıyaman'ın ruhuna dokunduk. Şehrin meydanından tüm Türkiye'ye ve gönül coğrafyamıza selam olsun. Şehrin kalbinde, huzurun merkezinde birlik olmaya ne dersiniz? Meydan Camii'nin kapıları gönüllere açık. Siz değerli ziyaretçilerini bekliyor.' Vatandaşlar, hazırlanan çalışmanın Adıyaman'ın tanıtımına katkı sunduğu belirtilirken, benzer kültürel ve manevi eserlerin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiği ifade ettiler.

Kaynak : PERRE