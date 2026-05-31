Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yusuf Ergün'ün şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Yusuf Ergün'ün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü mesajında, 'Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kad.Üçvş.Trf. Yusuf Ergün, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde yaşanan kaza sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE