Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen 2026 Yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu kapsamında Adıyaman'dan görevlendirilen din görevlileri, Afrika ülkelerinde kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerine katıldı.

Farklı Ülkelerde Görev Aldılar

Organizasyon kapsamında Çelikhan İlçe Müftüsü İsmail Çelik, Zimbabve'de görev yaparken, Adıyaman İl Müftülüğü Zombaba Camii Din Görevlisi Mehmet Arslan ise Gine'nin başkenti Konakri ile Pita, Labé, Mamou ve Kindia bölgelerinde kurban organizasyonunda yer aldı. Kahta'da görev yapan din görevlisi Ramazan Dolaş da Senegal'de vekâlet yoluyla bağışlanan kurbanların kesim ve dağıtım çalışmalarını yürüttü.

Kurban Emanetleri İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı

Görevliler, hayırsever vatandaşların vekâlet yoluyla bağışladığı kurbanların İslami usullere uygun şekilde kesilmesini sağlarken, kurban etlerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması sürecini de yakından takip etti.

Dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirilen organizasyon sayesinde bağışçıların emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak Kurban Bayramı'nın manevi iklimi ve paylaşma kültürü yaşatıldı.

Din Görevlilerinden Bağışçılara Teşekkür

Görevli din görevlileri, kurban emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, vekâletle kurban organizasyonuna destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti. Organizasyonun, Türkiye ile ihtiyaç sahibi ülkeler arasında gönül köprüleri kurduğunu ifade eden görevliler, hayırseverlerin emanetlerini en doğru şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Kaynak : PERRE