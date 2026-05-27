Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Küçük, mesajında Kurban Bayramı'nın manevi anlamına dikkat çekerek, 'Rahmetin, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde hissedildiği mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz' dedi.

Vali Küçük, 'Bayram; sadece kurban kesmek değil, gönülleri kazanmak, dargınlıkları sona erdirmek, sevgiyi çoğaltmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektir' ifadelerini kullandı.

'Bayramın Gerçek Manası Gönüllerde Yaşanır'

Vali Küçük, bayramların toplumsal dayanışma açısından önemine vurgu yaparak, 'Bugün; bir yetimin tebessümünde, bir yaşlının duasında, ihtiyaç sahibine uzanan bir elde bayramın gerçek manasını hissediyoruz' dedi.

'Birlik ve Beraberlik Daha da Güçlenecek'

Vali Küçük, Adıyaman'da dayanışma ruhunun güçlendiğini belirterek, 'İnanıyorum ki kadim medeniyetimizin mayasında var olan yardımlaşma, merhamet ve dayanışma ruhu bu bayramda da en güçlü şekilde hissedilecek' ifadelerini kullandı.

Vali Küçük, 'Adıyaman'ımızda yükselen birlik ve beraberlik iklimi gönülden gönüle yayılarak daha da büyüyecektir' dedi.

'Trafik Kurallarına Dikkat Edelim'

Bayram sürecinde alınan önlemlere de değinen Vali Küçük, vatandaşlara trafik uyarısında bulundu. 'Bayram süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için Valiliğimiz tarafından tüm tedbirler ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde alınmıştır. Bayram ziyaretleri ve seyahatler sırasında tüm hemşerilerimden trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını özellikle rica ediyorum. Unutmayalım ki bir anlık dikkatsizlik bayram sevincini hüzne dönüştürebilir' ifadelerini kullandı.

Şehitler ve Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Vali Küçük, mesajının sonunda şehitleri ve depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak, 'Vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Kaynak : PERRE