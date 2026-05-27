GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda İslam coğrafyasında yaşanan savaşların ve insani krizlerin bayram sevincini gölgelediğini ifade etti. Kıymaz, 'Kurban Bayramı; paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve insan sevgisinin en yüce değer olarak hatırlandığı mübarek günlerdendir. Hz. İbrahim'in teslimiyeti, Hz. İsmail'in sadakati ve Rabbimizin insan hayatına verdiği kutsal değerin nişanesi olan bu kutlu bayram; insanlığın vicdanına ışık tutan en anlamlı manevi miraslardan biridir' dedi.

Kıymaz, bayramların toplumsal dayanışma açısından önemine vurgu yaparak, 'Bayramlar; küskünlerin barıştığı, dargın gönüllerin kucaklaştığı, sevincin sofralarda çoğaldığı, merhametin ve paylaşmanın toplumsal bir ruh hâline dönüştüğü özel zamanlardır' ifadelerini kullandı.

'Bayram Sevincimiz Gölgeleniyor'

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalara dikkat çeken Kıymaz, 'Ancak ne yazık ki bugün İslam coğrafyasının birçok yerinde yaşanan savaşlar, gözyaşı ve insanlık dramları bayram sevincimizi gölgelemektedir' dedi.

Kıymaz, 'Başta Filistin ve Gazze olmak üzere Lübnan, Doğu Türkistan, Arakan, Sudan ve dünyanın farklı bölgelerinde masum sivillerin yaşam mücadelesi vermesi, çocukların yetim kalması, annelerin gözyaşı dökmesi vicdan sahibi herkesi derinden yaralamaktadır' ifadelerini kullandı.

'Gazetecilerin Öldürülmesi Utanç Vericidir'

Gazze'de görev yapan gazetecilerin yaşamını yitirmesine de değinen Kıymaz, 'Özellikle savaş bölgelerinde yalnızca gerçekleri dünyaya duyurmak için görev yapan yüzlerce gazeteci meslektaşımızın hayatını kaybetmesi, ambulansların, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hedef alınması, doktorların ve sağlık çalışanlarının katledilmesi insanlık adına utanç verici bir tablo olarak hafızalara kazınmaktadır' dedi.

'Zulmün Karşısında Susmayacağız'

Gazetecilik mesleğinin sorumluluğunu vurgulayan Kıymaz, 'Gazeteciler olarak bizler; kalemin, vicdanın ve hakikatin temsilcileri olmaya devam edeceğiz. Zulmün karşısında susmadan, mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz. Çünkü inanıyoruz ki; adaletin olmadığı yerde huzur, vicdanın sustuğu yerde insanlık yaşayamaz' ifadelerini kullandı.

Kıymaz, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

'Bu mübarek Kurban Bayramı'nın; savaşların sona ermesine, mazlum coğrafyalarda barışın ve kardeşliğin yeniden filizlenmesine, insanlığın ortak vicdanda buluşmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Başta fedakârca görev yapan gazeteci meslektaşlarımız ve tüm basın emekçileri olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve barış dolu nice bayramlara erişmemizi temenni ediyorum.'

Kaynak : PERRE