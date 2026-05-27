Perre Haber Ajansı, Kurban Bayramı boyunca da yayın faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Merkez ofis çalışanları ile birlikte 17 il ve 25 ilçede görev yapan fahri muhabirler, bayramın birinci gününde de çalışmalarına devam etti.

'Bayram Demeden Görevimizin Başındayız'

Perre Haber Ajansı Müdürü Şeriban Özçakmak, bayram süresince basın emekçilerinin fedakârca görev yaptığını belirterek, 'Bayram demeden, tatil gözetmeden halkın haber alma hakkı için sahada olmaya devam ediyoruz. 17 il ve 25 ilçedeki fahri muhabirlerimizle birlikte Kurban Bayramı'nın birinci gününde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

'Halkın Doğru Bilgiye Ulaşması İçin Çalışıyoruz'

Basın emekçilerinin toplum adına önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Özçakmak, 'Sahada görev yapan tüm muhabir arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Bayram boyunca yaşanan gelişmeleri vatandaşlarımıza en hızlı ve doğru şekilde ulaştırmak için ekiplerimiz görevlerinin başında. Halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Özçakmak'tan Basın emekçilerine Bayram Tebriği

Özçakmak açıklamasında, 'Bayramda da mesaisini sürdüren tüm basın emekçilerimizin, ilçelerde görev yapan muhabirlerimizin ve abonelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın ülkemize sağlık, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum' dedi.

