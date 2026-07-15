15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul'da meydanlara çıkan isimler arasında yer alan Adıyamanlı Muhammed Irmak, o gece yaşadıklarını ve bugün taşıdığı sorumluluğu anlattı. Çektiği görüntülerle darbe davalarında önemli delillerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan Irmak, en büyük hedefinin vatanını ve milletini seven bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Darbe girişimi sırasında Üsküdar'da bulunduğunu belirten Irmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka yaptığı çağrıyı televizyondan izledikten sonra vakit kaybetmeden meydana gittiğini ifade etti. Meydana ulaştığında tanklarla karşı karşıya kaldığını anlatan Irmak, vatandaşların arasına alınan genç bir askerin, kendilerine tatbikat için bölgeye getirildiklerini ve yaşananlardan haberdar olmadıklarını söylediğini aktardı. Askerin telefonundaki mesajların da bu durumu doğruladığını ifade etti.

O gece kaydettiği görüntülerin yargı sürecinde delil olarak kullanıldığını belirten Irmak, bazı askerlerin darbe girişiminden habersiz şekilde görevlendirildiğinin ortaya çıkmasına katkı sağladığını ve bu kayıtların 45 askerin beraat etmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

Sağlık gerekçesiyle polis okulundan ayrılmak zorunda kaldığını hatırlatan Irmak, buna rağmen öğretmen olarak ülkesine hizmet etmeye devam ettiğini söyledi. En büyük sorumluluğunun vatanına, milletine ve demokrasiye bağlı gençler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Irmak, hiçbir engelin kendisini ülkesine hizmet etmekten alıkoyamayacağını ifade etti.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini belirten Muhammed Irmak, Türkiye'nin demokratik iradesini sandıkta ortaya koymaya devam edeceğine inandığını dile getirerek, milletin bir daha benzer acılar yaşamamasını temenni etti.

Kaynak : PERRE