15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Adıyaman'da düzenlenen anma programında şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. Şehitlikte gerçekleştirilen programın ardından Meydan Camii'nde mevlit okutulurken, gün boyunca şehitler için dualar edildi.

Anma programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlikte Müftülük görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından aziz şehitler için dua edildi. Program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. Şehit aileleriyle de bir araya gelen katılımcılar, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Şehitlik ziyaretinin ardından anma programı Meydan Camii'nde devam etti. Burada düzenlenen mevlitte Kur'an-ı Kerim okunurken, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar edildi.