Adıyaman'da meydana gelen iş kazasında, elektrikli çelik halatlı vinci kullanan bir operatör elini çelik halata sıkıştırarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikli çelik halatlı vinci kullanan Hüseyin D., çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle elini çelik halata sıkıştırdı.

Sol kolundan yaralanan işçi için çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin D., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, iş kazasının meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.