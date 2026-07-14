Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Ay Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 107 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, ekiplerin yakalama ve adreslerde arama çalışmaları devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, örgütün İstanbul'un Bağcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde faaliyet yürüttüğünü belirledi.

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", nitelikli yağma ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti başta olmak üzere birçok suça karıştığı tespit edildi.

Dosyada ayrıca Muğla, Kocaeli, İzmir, Samsun, Bursa ve İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen silahlı saldırı, yaralama, uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olaylarının da örgütle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 107 şüpheli belirlenirken, bunlardan 31'inin halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'un yanı sıra Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl ve Şanlıurfa'da belirlenen 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.