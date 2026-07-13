Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.