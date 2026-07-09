Adıyaman'ın Hasancık Köyü mevkiinde tarımsal faaliyetlerde kullanılan balya makinesinde yangın çıktı. AFAD deposu yakınlarında bulunan makineden yükselen alevlerin fark edilmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye ulaşan ekipler, balya makinesini saran alevlere müdahale ederek yangının çevreye yayılmasını önledi. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangının ardından balya makinesinde maddi hasar oluştu. Hasancık Köyü mevkiinde yaşanan olayda herhangi bir yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmazken, ekipler yangının hangi nedenle başladığını belirlemek amacıyla inceleme yürütüyor. Yangının söndürülmesinin ardından balya makinesi ve bulunduğu alanda kontroller gerçekleştirildi.

Yangın, Hasancık Köyü mevkiinde AFAD deposu yakınlarında bulunan balya makinesinde çıktı. Makineden yükselen alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Balya makinesine müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın nedeniyle makinede maddi hasar meydana geldi.

Balya makinesinin yanmasına neden olan etkenin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.