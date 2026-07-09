Adıyaman'da kazı alanında su borusu döşeme çalışması yapan tesisat ustası, meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu yakınlarında yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayan toprağın altında kalan ve ismi henüz öğrenilemeyen işçinin kurtarılması için çalışma başlatan itfaiye erleri, yürüttükleri müdahalenin ardından tesisat ustasını bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçi, olay yerindeki ilk kontrollerinin ardından tedbir amacıyla ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Yeni Mahalle'de 3. Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Kazı yapılan alanda su borusu döşendiği sırada toprak kayması yaşandı.

Su tesisatçısı olduğu belirtilen işçi, kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan işçi, bölgede hazır bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen işçinin acil serviste tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak : PERRE