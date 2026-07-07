Adıyaman-Kahta kara yolunda kontrolden çıkan beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu 33 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Beşpınar Mesire Alanı yakınlarında meydana gelen kazada, İbrahim Halil C. idaresindeki 02 AFE 386 plakalı beton mikseri henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralı sürücü İbrahim Halil C., sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren 33 yaşındaki sürücünün durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yapılarak olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA