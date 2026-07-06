Adıyaman'ın Kahta ilçesinde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manvra yapılan otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta- Siverek Karayolu Terpal köyü Kavşağı yakınlarında bir otomobil sürücüsü aniden yola çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Yapılan manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil, refüje çıktı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.