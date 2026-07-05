Adıyaman'da Kahta-Siverek kara yolunda seyir halindeki otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kara yolunun 5. kilometresinde yaşanan kazada sürüde bulunan 12 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvanların yoldan geçtiği sırada meydana gelen çarpmanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Kazanın yaşandığı noktada gerekli kontroller gerçekleştirilirken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Kahta ile Siverek arasındaki kara yolunda yaşanan kazada herhangi bir kişinin yaralandığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, sürüdeki 12 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

Kaza, Kahta-Siverek kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne seyir halindeki otomobil çarptı.

Çarpma sonucu sürüde bulunan 12 küçükbaş hayvan telef oldu. Jandarma ekipleri, kazanın ayrıntılarını belirlemek amacıyla inceleme başlattı.