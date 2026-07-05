Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çok sayıda ağacın zarar görmesine neden oldu. 6 Nolu Sağlık Ocağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin ağaçlık alana yayılmasıyla ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma yürütürken, polis ekipleri alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı fark etti. Yangın bölgesinden çıkarılarak kurtarılan kaplumbağanın üzerine su dökülerek serinlemesi sağlandı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında çok sayıda ağacın yangından zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın, Altınşehir Mahallesi 6 Nolu Sağlık Ocağı yakınlarındaki ağaçlık alanda yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlara yayıldı.

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale ederken, yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Çalışmalar sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı fark eden polis ekipleri, hayvanı yangın bölgesinden çıkardı. Kurtarılan kaplumbağanın üzerine su dökülerek serinlemesi sağlandı.

Ekipler, ağaçlık alandaki yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.