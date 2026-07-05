Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 18.24'te meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem bölgede hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre merkez üssü Sincik olan sarsıntı, yerin 10,83 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ardından bölgedeki duruma ilişkin ilk bilgiler takip edilirken, herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi. Sincik merkezli deprem Adıyaman'da kısa süreli tedirginliğe neden olurken, AFAD verilerinde sarsıntının büyüklüğü 3,7 olarak yer aldı. Saat 18.24'te kaydedilen depremin ardından yetkili birimlere can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir ihbar ulaşmadığı belirtildi.

AFAD verilerine göre deprem, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana geldi. Saat 18.24'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3,7 olarak ölçüldü.

Merkez üssü Sincik ilçesi olan depremin yerin 10,83 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Depremin ardından yapılan ilk kontrollerde herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi. Bölgedeki gelişmeler ilgili birimler tarafından takip ediliyor.