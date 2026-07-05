Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki elektrikli bisikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Fatih Mahallesi Gazi Caddesi'nde yaşanan kazada Abdullah A. yönetimindeki elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak yola devrildi. Araçtan yola savrulan Abdullah A. yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Abdullah A., daha sonra ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nasıl yaşandığının belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi'nde ilerleyen Abdullah A. yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Elektrikli bisikletten yola savrulan Abdullah A. kazada yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından Gazi Caddesi'ne gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Abdullah A., ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, elektrikli bisikletin devrilmesiyle yaşanan kazanın ayrıntılarını belirlemek amacıyla inceleme başlattı.