Sakarya Kültür Yolu Festivali, ilk gününde Buray konseriyle müzikseverleri Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin ilk akşamında sahneye çıkan Buray, kariyerinin ilk yıllarından bugüne uzanan sevilen şarkılarından oluşan repertuvarını Sakaryalılar için seslendirdi. Festival alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına alkışları ve coşkularıyla eşlik ederken konser boyunca hareketli ve duygusal anlar yaşandı. “Olmuşum Leyla”, “İstersen” ve “Aşk Mı Lazım” adlı eserlerini de seslendiren Buray, sahne performansıyla festival ziyaretçilerinin ilgisini topladı. Sakarya Kültür Yolu Festivali, 12 Temmuz'a kadar konser, sergi, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet noktalarından oluşan programıyla devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda Buray konseri gerçekleştirildi.

Festival alanını dolduran müzikseverlerin karşısına çıkan Buray, “Olmuşum Leyla”, “İstersen” ve “Aşk Mı Lazım” başta olmak üzere kariyerinin farklı dönemlerinden sevilen eserlerini seslendirdi.

Konser boyunca sanatçının şarkılarına alkışları ve coşkularıyla eşlik eden festival ziyaretçileri, hareketli ve duygusal şarkılarla akşamı geçirdi. Buray'ın sahne performansı festivalin ilk gününde müzikseverlerden ilgi gördü.

Sakarya Kültür Yolu Festivali, 12 Temmuz'a kadar konserlerden sergilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine ve lezzet noktalarına kadar uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgilere Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin resmi internet sitesi ile Instagram hesabı üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak : PERRE