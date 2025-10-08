Meteoroloji verilerine göre, salı sabah saatlerinden itibaren Sakarya'da etkili olması beklenen yağış dalgasına karşı Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri; yağmur suyu hatları, ızgara ve mazgallarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 16 ilçede yürütülen kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarıyla altyapı sistemleri tam kapasiteyle hizmet verecek hale getirildi.

SASKİ ekipleri, yağış süresince olumsuzlukların yaşanmaması için 24 saat esasına göre sahada görev yapacak. 10 Ekim Cuma gününe kadar etkili olması beklenen yağışların güvenli şekilde kaynaklara ulaşması hedefleniyor.

Siklon Dalgası Marmara'yı Etkisi Altına Alacak

Meteoroloji uzmanlarının 'siklon dalgası' olarak tanımladığı sistem, atmosferde alçak basınç alanı çevresinde dönen güçlü rüzgârların oluşturduğu fırtına yapısıyla karakterize ediliyor. Bu hava dalgasının Marmara Bölgesi'nin batı ve güney kesimlerinden başlayarak Sakarya'ya kadar ilerlemesi bekleniyor.

Altyapı 'Siklon'a Hazır

SASKİ'den yapılan açıklamada, 'Kanal ve yağmur suyu ızgaralarındaki rutin temizlik çalışmalarımıza, MGM'nin uyarısının ardından hız verdik. Şehrimizin altyapısını olası taşkınlara karşı hazır hale getirdik. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlarda tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzluk durumunda 7/24 ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden bize ulaşabilir' ifadelerine yer verildi.

Kent genelinde sürdürülen bu çalışmalarla, kuvvetli yağışların etkilerinin en aza indirilmesi ve şehirde olası su taşkınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak : PERRE