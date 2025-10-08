Proje kapsamında Sakarya genelindeki özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören öğrenciler, çeşitli sportif etkinliklerle hem eğleniyor hem de afetlere karşı bilinçleniyor. Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen açılış etkinliğinde öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte spor aktiviteleri yaparak güvenli yaşam becerilerini pekiştirdi.

Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Türker Erol Özen ve Atalay Gürbüz, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Bakırtaş, projenin sporun birleştirici gücüyle özel öğrencilerde farkındalık oluşturduğunu belirterek, 'Spor, sadece fiziksel gelişim değil; aynı zamanda dayanışma, bilinç ve güven duygusunu güçlendiren bir araçtır' dedi.

AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, Belediyeler ve Rehberlik Araştırma Merkezleri iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında öğrenciler; afet anında doğru davranış biçimleri, takım çalışması ve yardımlaşma konularında uygulamalı eğitim alacak.

Sekiz ay sürecek proje ile özel gereksinimli bireylerin spora katılımı artırılırken, afet bilincinin erken yaşta kazanılması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE