FIFA, 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için futbolcuların kulüplerinden ayrılacağı son tarihi 15 Aralık olarak duyurdu. Kararın ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in takımdan ayrılacağı tarih de netlik kazandı.

FIFA tarafından açıklanan takvime göre Osimhen'in, Galatasaray'ın 13 Aralık Cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hemen ardından Nijerya Milli Takımı kampına katılması bekleniyor. Böylece yıldız golcü, kritik lig maçının ardından milli takım için ülkesinin yolunu tutacak.

Osimhen, geçtiğimiz milli takım döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememiş, sahalara ancak Fenerbahçe derbisiyle dönebilmişti. Galatasaray cephesinde, oyuncunun bu kez benzer bir sakatlık yaşamaması en büyük temenni olarak öne çıkıyor.

Kaynak : PERRE