Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, derbi sonrası transfer gündemine odaklandı. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için ilk resmi adımı attı.

Lookman'a Reddedilemeyecek Maaş Teklifi

Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle görüşerek neredeyse reddedilemeyecek bir maaş teklifi sundu. Teklifin, Lookman'ın mevcut kulübü Atalanta'dan aldığı ücretin üzerinde olduğu belirtildi.

Atalanta ile Henüz Temas Yok

Galatasaray'ın şu ana kadar sadece oyuncunun temsilcisiyle görüştüğü, Atalanta ile resmi bir temasın gerçekleşmediği bildirildi. İtalyan gazeteci, Atalanta'nın Lookman'ı takımda tutmak için tüm imkanlarını kullanacağını vurguladı.

Lookman'ın Sezon Karnesi

28 yaşındaki futbolcunun Atalanta ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon toplam 13 maçta 886 dakika süre alan Lookman, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

