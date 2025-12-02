Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücret görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, 'İnşallah yakın zamanda asgari ücret görüşmelerini başlatacağız. Asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon kısa süre içinde toplanarak çalışmalara başlayacak' dedi.

Türk-İş'in görüşmelere katılmayacağı yönündeki beklentilere ilişkin Işıkhan, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından biri. Masada tüm tarafları görmek istiyoruz. İşçi ve işveren konfederasyonlarına resmi davetimizi göndereceğiz. Üç kesimin de toplantıda yer almasını hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE