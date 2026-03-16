Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı tarafından “Ramazan Paylaşmaktır” sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım programı gerçekleştirildi. Program kapsamında çok sayıda aileye Ramazan paketi ve market çekleri ulaştırıldı.

Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhuna dikkat çekilen yardım faaliyetinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolilerinin yanı sıra alışveriş yapabilmeleri için market çekleri de verildi. Yapılan destekle özellikle Ramazan ayında ailelerin temel ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Düzenlenen yardım programının toplumda birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiği, paylaşma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduğu ifade edildi.

İsmail Gümüş yaptığı açıklamada, “Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. ‘Ramazan Paylaşmaktır’ anlayışıyla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize Ramazan paketleri ve market çekleri ulaştırdık. Bu mübarek ayda birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.