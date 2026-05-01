Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 128. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında Kâhta Devlet Hastanesi'ne toplam 9 hekim kadrosu açıldı.

Yeni açılan hekim kadroları kapsamında hastaneye 4 pratisyen hekim ile birlikte; 1 genel cerrahi, 1 ortopedi ve travmatoloji, 1 kardiyoloji, 1 göğüs hastalıkları ve 1 beyin ve sinir cerrahisi uzmanı atanacak.

Yeni atamalarla birlikte Kahta Devlet Hastanesi'nin hem poliklinik hizmetlerinde hem de cerrahi branşlarda kapasitesinin artacağını belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, 'Hastanemizde yeni açılan hekim kadrolarıyla birlikte vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Özellikle uzman hekim sayımızın artmasıyla birlikte birçok branşta yaşanan yoğunluğun azalacağına inanıyoruz. Güçlenen hekim kadrosuyla birlikte Kâhta'da sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale gelecek. Bu önemli katkıdan dolayı AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'a teşekkür ediyorum' dedi.