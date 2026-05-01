Güvenlik ve afet yönetimi değerlendirildi

Ziyaret kapsamında kentte yürütülen güvenlik politikaları, AFAD Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar ve kamu kurumları arasındaki iş birliği konuları değerlendirildi. Görüşmede, özellikle afet yönetimi süreçlerinin etkinliği ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

'Bakanlığımızla güçlü iş birliği içindeyiz'

Milletvekili Mustafa Alkayış, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman'ın huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmalarda Bakanlığımızla güçlü bir iş birliği içindeyiz. Sayın Bakanımızla verimli bir istişare gerçekleştirdik.'

Adıyaman'ın güvenlik verileri gündeme geldi

TÜİK'in 2026 Nisan ayı verilerine göre Adıyaman'ın Türkiye'nin en güvenilir şehirleri arasında yer aldığı belirtilirken, 'Huzurun ve barışın şehri' olarak anılan kentin bu konumunun korunmasına yönelik yeni projelerin de görüşmede gündeme alındığı ifade edildi.

Bakan Çiftçi Adıyaman'a davet edildi

Alkayış, görüşme sırasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Adıyaman'a davet ettiğini belirterek, 'Sayın Bakanımızı şehrimize davet ettik. Nazik kabulleri, samimiyeti ve kıymetli değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum.' dedi.

Koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor

Ziyaretin, Adıyaman'da yürütülen AFAD koordinasyon çalışmaları, emniyet hizmetleri ve yerel yönetimlerle iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, Adıyaman halkının huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaların koordineli şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak : PERRE