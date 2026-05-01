'Emeğin değerini yücelten bir anlayışın temsilcileriyiz'

Çimenden, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Alın terinin kutsal sayıldığı, hakkın ve adaletin temeli olan emeğin değerini her daim yücelten bir anlayışın temsilcileriyiz.'

'Tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyorum'

Mesajında emekçilerin önemine dikkat çeken Çimenden, şu değerlendirmede bulundu:

'Ülkemizin kalkınması, refah seviyemizin yükselmesi ve daha adil bir Türkiye inşası yolunda büyük bir gayretle çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle, alın terinin hakkının verildiği, huzurun ve dayanışmanın hakim olduğu bir gelecek temenni ediyorum.'

'Milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum'

Çimenden, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

'Bu vesileyle, tüm çalışma arkadaşlarımızı ve milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.'

Kaynak : PERRE