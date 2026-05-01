'Sivil misyona yönelik müdahale kabul edilemez'

Şan, insani yardım taşıyan sivil bir misyona yönelik gerçekleştirilen müdahalenin uluslararası hukuk ve insan hakları açısından kabul edilemez olduğunu belirterek yaşanan olayı kınadı.

'Alıkonulanlar arasında Adıyamanlılar da var'

Filoda bulunan 20 kişinin alıkonulmasının endişe verici olduğunu ifade eden Şan, alıkonulanlar arasında Adıyamanlı vatandaşlar Ali Deniz ve Nevzat Güzel'in de yer aldığını belirtti. Bu durumun kendileri açısından ayrı bir hassasiyet taşıdığını vurguladı.

'Diplomatik girişimler sürüyor'

Vatandaşların sağlık durumları ve güvenliklerinin yakından takip edildiğini kaydeden Şan, T.C. Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların alıkonulan kişilerin en kısa sürede serbest bırakılması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

'Uluslararası topluma çağrı'

Açıklamasında Gazze'de yaşanan insani krize de değinen Şan, Türkiye'nin her koşulda mazlumların yanında olmaya devam edeceğini belirterek uluslararası toplumu daha duyarlı ve sorumlu davranmaya davet etti.

