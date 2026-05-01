Kent meydanında geniş katılım

Adıyaman Kent Meydanı'nda yatsı namazının ardından toplanan gruba çok sayıda siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kadın ve çocukların da yer aldığı etkinlikte, basın açıklamasının ardından dua edildi, nöbet sırasında ilahiler okundu.

'Sumud filosu'na saldırı insanlığa saldırıdır'

Platform tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Dünya bugün, işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit oluyor... Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradı. Bu saldırı sadece gemilere değil; vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır.

Bugün Akdeniz'in dalgaları, sadece Sumud'un teknelerini değil, umudu ve mücadeleyi taşıyor. Çok sayıda gemi ve tekne Gazze'ye doğru seferine devam ediyor. Onlarcası daha yola çıkmayı bekliyor.

Bu saldırı, sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmamıştır. Bu korsan saldırı, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve insanlık onuruna yapılmıştır. Açık denizde hiçbir hukuki dayanağı olmadan gerçekleştirilen bu müdahale kabul edilemezdir.

Global Sumud Filosu'ndaki aktivistler, bugün sadece Gazze'nin değil, insanlığın onurunu savunmaktadır. Bu hukuksuz müdahale, özgürlük yürüyüşünü durduramayacak, aksine kararlılığı artıracaktır.

Buradan tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz: Global Sumud Filosu'na el koyan ve aktivistleri alıkoyan İsrail bu uygulamalara derhal son vermelidir. Gazze'ye yönelik insani yardımların önündeki engeller kaldırılmalı, uluslararası kamuoyu bu konuda daha somut adımlar atmalıdır.

Bizler Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu olarak Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. Gazze özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.'

Nöbet ve dua ile sona erdi

Basın açıklamasının ardından katılımcılar bir süre nöbet tutarken, program yapılan dualarla sona erdi.

Ne olmuştu?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla farklı ülkelerden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sularda seyrederken müdahaleye uğradı. Yardım filosunun Gazze ablukasını aşarak bölgeye gıda ve tıbbi malzeme ulaştırmayı hedeflediği belirtilirken, müdahale sırasında bazı gemilerle iletişimin kesildiği ve çok sayıda aktivistin alıkonulduğuna ilişkin bilgiler kamuoyuna yansıdı.

Yaşanan gelişmeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, çeşitli ülkeler ve kurumlar tarafından olaya ilişkin açıklamalar yapıldı. Müdahale, uluslararası hukuk ve insani yardım faaliyetlerinin güvenliği açısından tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak : PERRE