Adıyaman Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte karasinek, haşere ve larva oluşumuna karşı ilaçlama çalışmalarını kent genelinde yoğunlaştırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz ayları öncesinde halk sağlığını korumak ve haşere popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle larva oluşumunun yoğunlaşabileceği bölgelerde denetimlerini artıran ekipler, sahada özel kıyafet ve ekipmanlarla görev yapıyor.

Karasinek ve haşere üreme alanlarını tek tek tespit eden ekipler, ilaçlama faaliyetlerini planlı şekilde yürütüyor. Bu kapsamda katı atık düzenli depolama tesisi, arıtma tesisi, sulama kanalları, inşaat alanları, su kuyuları ve riskli açık alanlarda düzenli mücadele çalışması gerçekleştiriliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaz ayları öncesinde yürütülen çalışmalara ilişkin, 'Halk sağlığını önceleyen bir anlayışla, şehrimizin dört bir yanında düzenli ve planlı ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmesi için mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE