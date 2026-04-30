Adıyaman Haberleri: Adıyaman'da faaliyet gösteren Rüzgar Tiyatro Grubu, Mayıs ayında 'Atatürk'ün Sözleri Tiyatro Oyunu'nu sahnelemeye hazırlanıyor. Yapımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce dünyası, liderlik anlayışı ve çeşitli söylemleri tiyatro sahnesine taşınacak. Projenin, içerdiği temalar ve oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.

Fahri Berk Atatürk Rolünde

Oyunda Atatürk karakterini, Adıyamanlı radyo programcısı ve yazar Fahri Berk canlandıracak. Uzun yıllardır radyo yayıncılığı, yazarlık ve sahne performanslarıyla tanınan Berk'in, fiziksel benzerliği ve sahne deneyimi doğrultusunda bu rol için tercih edildiği bildirildi. Sanatçının, rol için hazırlık sürecini sürdürdüğü ve özellikle hitabet ile sahne duruşu üzerine çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Adıyaman Kültür Hayatında Bir İlk

Söz konusu tiyatro oyununun, Adıyaman'da yerel bir sanatçının sahnede Atatürk'ü canlandıracağı ilk çalışma olma özelliği taşıdığı belirtildi. Bu yönüyle yapımın, kentin kültür ve sanat yaşamı açısından dikkat çeken bir proje olduğu değerlendiriliyor. Rüzgar Tiyatro Grubu yetkilileri, oyunun hem duygusal hem de öğretici bir içerik sunmayı amaçladığını aktardı.

Sanat ve Eğitim Geçmişi

1985 yılında Adıyaman'da doğan Fahri Berk, eğitimini Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca çeşitli radyo kanallarında programlar hazırlayıp sunan Berk'in üç kitabı ve iki dijital dizi projesi bulunuyor.

Sahne Deneyimi ve Hazırlık Süreci

Tiyatro alanında 100'ün üzerinde tek kişilik oyun sahnelediği belirtilen Berk'in, farklı karakterlere hayat verme konusundaki deneyimiyle tanındığı ifade edildi. Yeni projede Atatürk rolünü üstlenecek olan sanatçının, karakterin hitabeti, duruşu ve düşünsel yönünü sahneye yansıtabilmek için kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüğü kaydedildi.

Mayıs Ayında Sahnelenecek

'Atatürk'ün Sözleri Tiyatro Oyunu'nun Mayıs ayında sahnelenmesi planlanıyor. Yapımın, Adıyaman'daki sanatseverlerin yanı sıra çevre illerden gelecek izleyicilere de hitap etmesi bekleniyor. Oyunun sahnelenmesiyle birlikte, Atatürk'ün sözlerinin tiyatro aracılığıyla izleyiciyle buluşturulacağı bildirildi.

