Ortadoğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler, petrol piyasalarında yukarı yönlü baskıyı artırdı. Brent petrolün sabah saatlerinde 120 dolara kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarında yeni artış ihtimalini güçlendirdi. Küresel piyasalardaki dalgalanma sonrası gözler iç piyasaya çevrilirken, Adıyaman'da akaryakıt fiyatları şimdilik sabit seyrini sürdürüyor.

Adıyaman'da Akaryakıt Fiyatları Şu Şekilde:

Benzin: 65,88 TL

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik oldu mu? Adıyaman'da son durum ne?
Akaryakıt fiyatlarında değişiklik oldu mu? Adıyaman'da son durum ne?
Motorin: 73,94 TL

LPG: 35,44 TL

Bazı Büyükşehirlerde Akaryakıt Fiyatları Litre Bazında Şu Şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,74 TL

Motorin: 71,64 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,60 TL

Motorin: 71,50 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 64,71 TL

Motorin: 72,76 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 64,99 TL

Motorin: 73,03 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak : PERRE

Kaynak: Perre Haber Ajansı