Ortadoğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler, petrol piyasalarında yukarı yönlü baskıyı artırdı. Brent petrolün sabah saatlerinde 120 dolara kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarında yeni artış ihtimalini güçlendirdi. Küresel piyasalardaki dalgalanma sonrası gözler iç piyasaya çevrilirken, Adıyaman'da akaryakıt fiyatları şimdilik sabit seyrini sürdürüyor.
Adıyaman'da Akaryakıt Fiyatları Şu Şekilde:
Benzin: 65,88 TL
Motorin: 73,94 TL
LPG: 35,44 TL
Bazı Büyükşehirlerde Akaryakıt Fiyatları Litre Bazında Şu Şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,74 TL
Motorin: 71,64 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 63,60 TL
Motorin: 71,50 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara
Benzin: 64,71 TL
Motorin: 72,76 TL
LPG: 34,87 TL
İzmir
Benzin: 64,99 TL
Motorin: 73,03 TL
LPG: 34,79 TL
Kaynak : PERRE