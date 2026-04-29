Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen PACE Projesi kapsamında Yeşil KOBİ Destek ve Kapsayıcılık Merkezi için iş birliği protokolü imzalandı. Adıyaman Belediyesi'nin de paydaşı olduğu merkez, deprem sonrası toparlanma sürecinde yerel ekonominin güçlendirilmesini hedefliyor.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda yürütülen 'Depremden Etkilenen Bölgelerde Yerel Kamu Hizmetleri için Katılımcı, Kapsayıcı ve Yeşil İyileştirme Projesi (PACE)' kapsamında gerçekleştirilen törene Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de katıldı.

Proje; Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman İl Özel İdaresi ve Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Kobi'ler ve Girişimcilere Destek Sağlanacak

Merkez aracılığıyla KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyumunun artırılması, kadınların, gençlerin ve girişimcilerin ekonomik hayata katılımının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında; yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, e-ticaret, dijital pazarlama, finansal okuryazarlık, kriz yönetimi, markalaşma ve yapay zekâ temelli verimlilik uygulamaları gibi alanlarda eğitimler verilecek.

Gençler ve girişimciler için ayrıca iş fikri geliştirme, dijital beceri kazandırma ve iş modeli oluşturma eğitim programları düzenlenecek.

200 Kişilik Yararlanıcı Hedefi

Proje kapsamında KOBİ'ler, gençler, kadınlar, girişimciler, mülteci girişimciler ve sivil toplum temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 200 yararlanıcıya ulaşılması planlanıyor.

Merkez aracılığıyla eğitim, danışmanlık, girişimcilik desteği ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecek.

Tutdere: 'Şehrimizi Birlikte Güçlendireceğiz'

İmza töreninde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projenin deprem sonrası toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, 'Adıyaman'ın üretim gücünü, girişimcilik kapasitesini ve ekonomik dayanıklılığını birlikte güçlendireceğiz' dedi.

Başkan Tutdere, kadınlar, gençler ve KOBİ'lerin bu süreçte destekleneceğini ifade ederek projenin şehir için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

12 Ay Sürecek

1 Aralık 2025 - 30 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak proje, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilecek. Proje, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülecek.

