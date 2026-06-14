Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisini beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 1 lira 22 kuruşluk indirimin önümüzdeki günlerde pompaya yansıması bekleniyor.

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin azalacağı yönündeki beklentilerle birlikte brent petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, bu gelişmenin akaryakıt fiyatlarına da etkili olması öngörülüyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi.

Sektör temsilcileri, motorinin litre fiyatında beklenen 1 lira 22 kuruşluk indirimin 16 Haziran'dan itibaren uygulanabileceğini belirtiyor. Beklentinin gerçekleşmesi halinde Adıyaman'da halen 68 lira 70 kuruş olan motorinin litre fiyatı 67 lira 48 kuruş seviyelerine gerileyecek.

Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 65,17 TL

Motorin: 68,70 TL

LPG: 32,44 TL

Türkiye'nin büyükşehirlerinde güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,03 TL

Motorin: 66,41 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,87 TL

Motorin: 66,25 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 63,99 TL

Motorin: 67,51 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 64,27 TL

Motorin: 67,78 TL

LPG: 31,79 TL