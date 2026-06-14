Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan, Eğriçay Parkı'nda bulunan çocuk oyun alanındaki tüp kaydırakta oluşan hasara dikkat çekerek yetkilileri önlem almaya davet etti. Dalyan, oyun alanının çocuklar tarafından kullanılmaya devam ettiğini belirterek olası risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Dalyan, parkta yer alan tüp kaydırağın üst bölümünde kırık ve açıklık bulunduğunu belirtti. Hasarlı bölgenin çocukların kullanımına açık olduğunu kaydeden Dalyan, oyun alanında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını söyledi.

Dalyan, paylaşımında bölgede uyarı levhası bulunmadığını ve oyun alanının kapatılmadığını belirterek, çocukların kaydırakta oynamaya devam ettiğini dile getirdi.

Eğriçay Parkı'nı kullanan ailelerin de dikkatini çeken hasarlı bölümün onarılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması yönünde çağrıda bulunuldu.

Kaynak : PERRE