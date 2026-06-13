Heyet, 2.206 metre rakımda güneşin batışını izleyerek Nemrut Dağı'nın eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerinden etkilendi. Ziyaretin ardından, uzun yıllardır milli parkta görev yapan ve daha önce birçok Çin büyükelçisi ile devlet erkânını ağırlayan Milli Parklar görevlisi Bilal Mente'ye teşekkür amacıyla plaket takdim edildi.

Büyükelçi Xuebin ve beraberindeki heyet, Nemrut Dağı Milli Parkı'ndaki ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek bölgeden ayrıldı.

Kaynak : PERRE