Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan tarla yangını, yüzlerce dönümlük ekili alanda zarara neden oldu. Ballıbaba Mahallesi'nde meydana gelen yangında 200 dönüm buğday arazisi kullanılamaz hale geldi.

Ballıbaba Mahallesi'nde biçilmemiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 200 dönüm buğday küle döndü.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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