Siirt'te Botan Çayı'na girdikten sonra gözden kaybolan 17 yaşındaki Hüseyin Oğaç için arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, sağlık, dalgıç ve güvenlik ekipleri, kayıp gence ulaşabilmek için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Gelen bilgilere göre, kent merkezine bağlı Eğlence köyü mevkisinde Botan Çayı'na giren 17 yaşındaki Hüseyin Oğaç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, Batman'dan dalgıç ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Botan Çayı ve çevresinde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kayıp gence ulaşılması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

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