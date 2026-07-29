Adıyaman'da yaşayan Nergis ve Elif Ada isimli kız çocukları, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla örnek bir yardım kampanyası başlattı.

Adıyaman'da Aişe Meryem Yücel ve Zehra Solak isimli çocukların öncülüğünde kurulan stantta şerbet, kraker, ciklet, lolipop, kek ve bisküvi satan çocuklar, elde edecekleri gelirin tamamını yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlayacak. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, küçük yaşta yardımlaşma ve paylaşma bilincini ortaya koyan Nergis ve Elif Ada isimli çocukların davranışı ise takdir topladı. Çocuklar, amaçlarının hem ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak hem de çocuklarda yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek olduğunu belirtti.

Satışlardan elde edilecek gelirin, ihtiyaç sahibi ve yetim çocukların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı öğrenildi.