Adıyaman'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı yaz günlerinde birçok kişi serin alanlarda kalmaya çalışırken, fırın çalışanları yüzlerce derece sıcaklığa ulaşan ocakların başında ekmek üretimini sürdürüyor. Kentte faaliyet gösteren fırınlarda ocak içindeki sıcaklık 400 dereceye kadar yükselirken, çalışanlar gün boyunca yoğun sıcaklığın karşısında mesai yapıyor. Yaklaşık 30 yıldır fırıncılık yapan Hacı Ünlen de vatandaşların günlük ekmek ihtiyacını karşılamak için fırının başında çalışan isimlerden biri. Sıcak hava ile fırından yayılan yüksek ısının çalışma şartlarını daha da zorlaştırdığını anlatan Ünlen, gün içerisinde sık sık dışarı çıkarak yüzünü yıkadığını ve terleyen kıyafetlerini değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Uzun yıllardır sürdürdüğü mesleğinde fırın önündeki küçük yanıklar ve kazalarla da karşılaştığını belirten Ünlen, tüm zorluklara rağmen ekmek üretimine devam ettiklerini anlattı.

Adıyaman'da yaz sıcaklarının etkisini artırması, açık alanda çalışanların yanı sıra yüksek ısının bulunduğu iş yerlerinde görev yapanların mesaisini de zorlaştırıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği günlerde fırıncılar, ocak sıcaklığının 400 dereceye kadar ulaştığı çalışma ortamında ekmek hazırlıyor.

Yaklaşık 30 yıldır fırıncılık yapan Hacı Ünlen, sıcaklığın etkisini azaltabilmek için çalışma sırasında zaman zaman dışarı çıktığını söyledi.

Ünlen, “Hayat şartları zor. Ara sıra dışarı çıkıp yüzümü yıkıyorum, elbiselerimi değiştiriyorum. İnsan ister istemez terliyor” dedi.

Fırın başında çalışırken küçük yanıklar ve kazaların yaşanabildiğini anlatan Ünlen, sıcak havanın getirdiği ağır çalışma şartlarına rağmen Adıyaman halkının ekmek ihtiyacını karşılamak için mesailerini sürdürdüklerini ifade etti.